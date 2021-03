O jornal italiano 'La Repubblica' escreve esta quarta-feira que Gennaro Gattuso terá em mãos uma proposta do Wolverhampton para assumir a liderança da equipa da Premier League - comandada por Nuno Espírito Santo - a partir do próximo verão.





O treinador italiano parece estar mesmo de saída do Nápoles, pois não terá a melhor das relações com o presidente do clube, o polémico Aurelio De Laurentiis.A imprensa italiana tem noticiado nos últimos dias que a intenção do antigo internacional transalpino, de 43 anos, é abandonar o Nápoles no final da época e o clube ainda não se pronunciou sobre o tema.O Wolverhampton - a equipa mais portuguesa da Premier League - ocupa a 13.ª posição no campeonato inglês.