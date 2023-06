Empresário de Fábio Silva sobre o Wolverhampton: «Queremos uma saída definitiva»

Carlos Oliveira, empresário de Fábio Silva, admite que está a trabalhar no sentido de o jovem avançado português deixar o Wolverhampton a título definitivo. O jogador, que chegou a Inglaterra em 2021, proveniente do FC Porto, esteve emprestado ao PSV Eindhoven na última época e não pretende voltar aos wolves."O Fábio adora os adeptos, tem muito respeito pelo presidente, mas a época de 2021/22 deixou-lhe muitas cicatrizes ao nível psicológico. Não sentimos que tivesse havido proteção a um jovem de 19 anos, que com 18, no início da época, marcou quatro golos e fez quatro assistências", explicou o agente, em declarações à página de adeptos 'The Wolfpack'."A ideia é não continuar nos wolves, estamos a ver qual é a melhor solução para o Fábio. Estamos a trabalhar no sentido de apresentar uma proposta para vender, mas depende do Wolverhampton. Da nossa parte queremos uma saída definitiva, vamos ver qual é a disponibilidade e a vontade do clube. O Fábio e eu adoramos os adeptos e o presidente. Este desejo não tem nada a ver com o clube e não é uma decisão tomada de ânimo leve. Queremos sair a bem e que o clube receba o investimento que fez no jogador."