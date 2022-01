Entrevista de Rúben Neves a Record abriu discussão sobre futuro do médio e até Bruno Lage comentou

Rúben Neves concedeu uma entrevista exclusiva ana semana passada. "Sempre que há um mercado de transferências fala-se de muitas coisas, mas o meu objetivo e o meu foco estão no Wolverhampton e não vou mudar isso, as coisas têm-me corrido muito bem. Tenho muito que aprender ainda, tenho muito para dar aqui. O futuro logo se verá, gosto de viver o presente e eu estou feliz, sinto-me muito bem no Wolverhampton e vou focar-me aqui, porque se fizer as coisas bem tenho a certeza de que o futuro será risonho", foi uma das frases ditas pelo médio português.Esse tema chegou a Inglaterra, principalmente porque, com a reabertura do mercado, Rúben Neves voltou a ser associado a outros clubes, como Chelsea e Manchester United. Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, foi questionado sobre o tema. "O Rúben sente que esta é a sua segunda casa a felicidade vem com isso. É bom, mas outra coisa é convencê-lo a ficar. Não se trata do contrato ou dinheiro, mas sim de criar uma equipa que lute por coisas diferentes. O Rúben está numa altura em que precisa de um desafio diferente e nós também queremos um desafio diferente para o clube. Queremos levar os jovens, como o Rúben, para o nível seguinte", atirou Bruno Lage.Uma resposta que pode vir na sequência de outra frase de Rúben Neves na entrevista apublicada a 27 de dezembro. "Ganhei um enorme carinho pelo Wolverhampton, é um clube que está muito presente em mim, como não poderia deixar de ser, e acho que se voltasse à Liga dos Campeões pelo Wolverhampton seria um dos pontos mais altos da minha carreira", atirou o médio.