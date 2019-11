Espírito Santo prepara ataque a pérola do Lille

O Wolverhampton prepara o assalto ao mercado de inverno, sobretudo após a lesão grave contraída pelo central ex-FC Porto Willy Boly, no treino do passado sábado. O defesa francês, de baixa até início de 2020, faturou o tornozelo esquerdo no treino, após uma queda num exercício, e agravou a necessidade da formação de Nuno Espírito Santo de reforçar o plantel do atual 12º classificado da Premier League.





No topo da lista de possíveis reforços, segundo apontou a imprensa inglesa, está Gabriel Magalhães, central brasileiro do Lille, de 21 anos, bastante apreciado no Molineux pela sua capacidade e à-vontade para atuar numa linha defensiva com três elementos.O técnico português quer evitar os 'erros' cometidos no verão, com as princpiais contratações em plano secundário. Patrick Cutrone, que chegou a Inglaterra via Milan por cerca de 18 milhões de euros, tem somente 2 golos apontados pelos wolves e Jesus Vallejo, emprestado pelo Real Madrid, tem duas presenças na Premier League até ao momento.