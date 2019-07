O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo e que conta com um elevado número de jogadores portugueses no seu plantel, pretende contratar Patrick Cutrone, avançado do AC Milan, e a imprensa inglesa refere que os Wolves estão dispostos a pagar 19 milhões de euros para contar com o jogador italiano de apenas 21 anos.





A equipa de Milão está em renovação e depois de a saída de André Silva ainda não estar confirmada, está agora prestes a vender mais um jovem avançado, com o qual