Fábio Silva é o novo número 9 do Wolverhampton

O Wolverhampton informou esta sexta-feira que o português Fábio Silva irá vestir a camisola 9 esta temporada. Em nota publicada no site oficial, o clube inglês refere que o avançado internacional sub-21 luso foi "recompensado" depois de ter impressionado o treinador Gary O'Neil.

Recorde-se que Fábio Silva não é o primeiro jogador dos Wolves a trocar de número no início desta época, algo que já aconteceu com Hugo Bueno (17) e Joe Hodge (32), ambos provenientes da formação do clube.

O último jogador a usar o número 9 do Wolverhampton foi o mexicano Raúl Jiménez, ex-jogador do Benfica que este verão se transferiu para o Fulham de Marco Silva e João Palhinha.