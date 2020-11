Fábio Silva: «É um momento importante, ajuda-me a ganhar confiança para o futuro»

Fábio Silva estreou-se esta terça-feira marcar em Inglaterra e logo com um bis no triunfo dos sub-21 do Wolverhampton frente ao Doncaster (1-2), em duelo do Papa John's Trophy. No final da partida, o avançado português não escondeu a satisfação.





"É um dia muito bom para mim, mas o mais importante é o trabalho da equipa, que está de parabéns pela vitória. Este é um momento importante para mim, ajuda-me a ganhar confiança para o futuro e para trabalhar todos os dias. Agradeço aos meus colegas por acreditarem em mim e em Deus por me ajudar e abençoar sempre. Estou muito feliz", afirmou o jogador de 18 anos.O antigo avançado do FC Porto reconhece que é importante somar minutos para que estar preparado sempre que for chamado por Nuno Espírito Santo. "Ao jogar aqui tenho tempo para estar mais confortável para quando for chamado a jogar pela equipa principal. Um jogador tem de fazer o seu trabalho, seja aqui ou na equipa principal", justificou Fábio Silva.