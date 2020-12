Fábio Silva faz história no Wolverhampton e quebra recorde de Cristiano Ronaldo

Apesar de ter saído de campo derrotado pelo Burnley, Fábio Silva deixou Turf Moor com motivos para sorrir. É que, com o golo que marcou aos 88', o avançado português tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pelo Wolverhampton, superando o anterior recordista Rayan Ait-Nouri, que em outubro tinha marcado com 19 anos e 146 dias. O ex-FC Porto não só superou esse registou como o pulverizou, já que fez a rede balançar com apenas 18 anos e 155 dias.





Mas há mais. Segundo dados da Opta, Fábio Silva foi também o, apenas atrás de Michael Owen, um dos maiores talentos de sempre do campeonato inglês. Pelo Liverpool, a então jovem promessa red marcou ao Wimbledon com apenas 17 anos e 238 dias.Por outro lado, Fábio Silva tornou-se igualmente no, superando Cristiano Ronaldo, que tinha apontado o seu primeiro tento (pelo Manchester United) com 18 anos e 269 dias.