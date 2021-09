Fábio Silva: «Passado de Bruno Lage fala por si, onde treinou e o que ganhou no Benfica»

Fábio Silva falou sobre a saída de Nuno Espírito Santo para o Tottenham, treinador que foi um dos principais responsáveis pela chegada do jovem avançado a Inglaterra. Em entrevista à 'FourFourTwo', o ponta-de-lança do Wolverhampton recordou os primeiros momentos na Premier League, das dúvidas que existiam sobre a sua qualidade e ainda o quão importante foi o apoio do técnico luso nesse momento.

"Ele foi essencial. No início, houve alturas em que as pessoas falavam sobre o meu preço e do facto de eu não jogar nem marcar muitos golos. Lês algumas coisas que não gostas nas redes sociais ou nos jornais e esse tipo de coisas faz com que te questiones quando tens 18 anos. Mas ele sempre falou comigo e disse-me que eu era importante para a equipa. Esse tipo de coisas dão-te confiança", começou por dizer o internacional sub-21 português.

Bruno Lage foi o técnico escolhido pelo dirigentes do Wolverhampton para suceder a NES. E apesar de a equipa ter apenas uma vitória em quatro jogos no campeonato (com três derrotas consecutivas nas primeiras três jornadas), não apagam o passado e a competência do antigo treinador do Benfica.

"Vai ser maravilhoso trabalhar com ele. O seu passado fala por si, onde ele treinou e o que conquistou [no Benfica]. E também pela oportunidade de eu voltar a reunir-me com Luís Nascimento [irmão de Bruno Lage e treinador-adjunto dos Wolves], a pessoa que mais impacto teve durante o meu processo de formação - a maior parte das coisas que sei foi com ele que aprendi [nos sub-15 do Benfica]", assumiu.

Quanto às comparações com Cristiano Ronaldo, o seu "ídolo" de infância, Fábio Silva revela já estar habituado, afirmando que esse tipo de comentários deixam-no "feliz".

"É difícil, mas já tenho vindo a lidar com esse tipo de coisas há já algum tempo. Obviamente que ser comparado com o teu ídolo deixa-te feliz, mas isso só prova que estás no caminho certo. Mas tenho pessoas à minha volta que deixam-me sempre em alerta para não perder o foco", terminou.