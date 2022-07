Fábio Silva perto do acordo para ser emprestado ao Anderlecht

Fábio Silva, de 19 anos, está muito próximo de ser emprestado ao Anderlecht. A cedência por uma época interessa ao avançado, mas nesta fase ainda decorrem negociações com o Wolverhampton, que pretende acionar a opção de prolongamento de contrato por mais um ano e ainda acrescentar mais uma temporada ao vínculo.O que nunca esteve no horizonte de Fábio Silva foi o regresso ao FC Porto, hipótese que nunca foi colocada apesar de ter feito a formação nos azuis e brancos, que apenas deixou a troca de uma transferência que envolveu um valor global de 40 milhões de euros pago pelo Wolves.Após os bons indicadores deixados ao serviço da Seleção sub-21, ao serviço da qual concretizou 6 golos e concedeu 4 assistências em 2021/22 às ordens de Rui Jorge, Fábio Silva procura um cenário clubístico onde possa dar novo ímpeto à sua carreira, desfrutando de mais minutos e tendo assim oportunidade de testar a sua veia finalizadora. O Anderlecht, que pretende recuperar o trono do futebol belga na próxima época, depois de ter caído para o 3.º lugar, atrás do Brugges e do Union Saint-Gilloise, está a ser encarado como o desafio ideal para concretizar esse objetivo, devendo surgir novidades a breve trecho.