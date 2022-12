Grande passe de Matheus Nunes no golo que deu a vitória ao Wolverhampton diante do Everton

Premier League ?? Último minuto e golo de Ait Nouri



@premierleague | @Everton 1 x 2 @Wolves



: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/YmVLYwo1cO — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 26, 2022

Parecia que o Everton-Wolverhampton ia terminar empatado, mas Rayan Ait Nouri tinha outra ideia e fez a cambalhota no marcador aos 90'+5, garantindo a Julen Lopetegui a vitória na estreia pelos Wolves na Premier League. A jogada começa num grande passe de Matheus Nunes e termina no fundo das redes do toofees soltando a festa no relvado e no banco do Wolverhampton.