Hwang Hee-chan volta ao Wolves depois de cumprir o... serviço militar

O Wolverhampton regressou ao trabalho esta semana mas Bruno Lage ainda não tem a equipa completa. Os jogadores têm chegado a conta-gotas – ontem foi a vez de Adama Traoré, José Sá e Podence –, pois há quem esteja autorizado a apresentar-se mais tarde. É o caso dos internacionais que estiveram envolvidos nos jogos das seleções nacionais durante o mês de junho. E há ainda o caso especial do sul-coreano Hwang Hee-Chan.





O avançado de 26 anos, que marcou cinco golos em 31 jogos na época passada, passou umas férias diferentes pois esteve a cumprir o serviço militar, que é obrigatório na Coreia do Sul. Hwang ainda realizou dois jogos pela seleção no início do mês passado, mas falhou outros dois por causa da tropa. Ontem, o Wolves anunciou que o futebolista finalizou o período de incorporação, publicando um vídeo nas redes sociais em que o craque sul-coreano exibe o... ‘diploma’. E, agora, segue diretamente para a pré-época, sob as ordens de Bruno Lage.