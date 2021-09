O Wolverhampton pretende continuar a contar com Adama Traoré e vai apresentar uma proposta de renovação ao extremo espanhol por valores milionários. O clube inglês, recorde-se, recusou duas propostas do Tottenham, de Nuno Espírito Santo, este verão e quer assim segurar o jogador.





Segundo o 'The Sun', a equipa inglesa, orientada por Bruno Lage, oferece um contrato válido por quatro épocas ao internacional espanhol, de 25 anos, que viria o salário aumentar para um montante a rondar os 140 mil euros por semana, mais do dobro do que recebe agora (cerca de 64 M€).A concretizar-se, Adama Traoré passará a ser o jogador mais bem pago do plantel principal do conjunto treinado por Lage, superando mesmo os internacionais portugueses João Moutinho e Rúben Neves, que são quem têm o maior salário neste momento.