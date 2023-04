Ingleses recordam a reunião que quase desviou Enzo Fernández do Benfica no verão

À boleia do facto de Wolverhampton e Chelsea se encontrarem este sábado, em jogo da 30.ª jornada da Premier League, o jornal 'Daily Mail' recorda esta sexta-feira o momento que podia ter mudado para sempre a carreira de Enzo Fernández, agora jogador dos blues. O episódio relatado aconteceu no verão do ano passado, antes do Benfica fechar a contratação junto do River Plate, e diz respeito à derradeira investida dos Wolverhampton para tentar desviar o médio da Luz.A história começa ainda no período em que Enzo jogou no Defensa y Justicia por empréstimo do River Plate. Foi aí que o jovem médio chamou a atenção dos olheiros ingleses. As observações foram continuando, mas sem qualquer investida. Até que, em julho, por conta das boas relações com Jorge Mendes, o Wolverhampton soube que o Benfica estava perto de fechar a contratação. Aí, numa operação relâmpago, o então chefe de recrutamento Matt Hobbs viajou para Buenos Aires para tentar desviar o médio.À chegada, Hobbs encontrou-se com responsáveis do River, que na altura explicaram que já tinham dado a palavra ao Benfica. Ainda assim, por cortesia, acordaram passar a informação ao jogador e permitir que ambas as partes falassem se fosse essa a vontade de Enzo. Nessa mesma noite, escreve o 'Daily Mail', uma comitiva do Wolves jantou com Enzo Fernández num restaurante de luxo na capital argentina, que curiosamente se localizava logo ao lado do hotel onde estava a delegação do Benfica. Foram três horas e meia de jantar, após o qual, à saída, os ingleses sentiram que tinham a contratação garantida. Enzo, ao que parece, também terá ficado impressionado com o que lhe foi apresentado.Contudo, no dia seguinte, depois de ter ponderado melhor, Enzo optou por fazer aquilo que inicialmente decidira: mudar-se para o Benfica. E o resto da história é o que se sabe. Seis meses de alto nível na Luz, um título mundial no Qatar e a transferência milionária para o Chelsea no mercado de inverno. Mas tudo poderia ter sido bem diferente...