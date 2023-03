Ingleses voltam a colocar Matheus Nunes no radar do Liverpool

Tal como no último verão, Matheus Nunes voltou esta segunda-feira a ser associado a uma possível transferência para o Liverpool.

De acordo com o 'talkSPORT', o médio internacional português - que há duas temporadas se transferiu do Sporting para o Wolverhampton a troco de 45 milhões de euros -, é o principal favorito dos reds para reforçar a equipa já na próxima temporada (2023/24), isto depois de a direção do clube desistir da intenção de avançar para a compra do passe do inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund.

Segundo noticiou também esta segunda-feira o 'The Athletic', o Liverpool terá desistido de avançar com uma ofensiva pelo jovem extremo depois de perceber que teria de abrir os cordões à bolsa para conseguir levar o jogador para Inglaterra.

Mediante este entrave financeiro, o Liverpool ter-se-á voltado para o português Matheus Nunes, de 24 anos, que esta temporada leva uma assistência em 29 jogos realizados pelos Wolves.