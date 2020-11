Jiménez já foi operado e Wolverhampton faz ponto de situação

O Wolverhampton anunciou esta manhã que Raúl Jiménez já foi operado num hospital em Londres a uma "fratura" no crânio sofrida no encontro com o Arsenal, após um choque com David Luiz.





O clube diz que o avançado mexicano está "confortável" e já viu a mulher, Daniela, e está agora a descansar. Vai permanecer em observação durante alguns dias enquanto "inicia a sua recuperação"."O clube gostaria de agradecer à equipa médica do Arsenal, aos paradémicos do NHS, aos funcionários do hospital e aos cirurgiões que, graças à perícia e rápida resposta, muito ajudaram", pode ler-se no comunicado do Wolverhampton que pede também "um período de espaço e privacidade" para a família.