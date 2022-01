João Moutinho e o golo frente ao Manchester United: «É isto que eu preciso de fazer mais»

Quase um ano depois, João Moutinho regressou esta segunda-feira aos golos na Premier League. O médio-centro português do Wolverhampton foi o autor do único golo na vitória dos lobos na visita ao reduto do Manchester United, em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato inglês.

"O que eu mais quero é ajudar a equipa. Ganhar aqui, em Old Trafford, frente a uma grande equipa é maravilhoso para nós. Viemos aqui para jogar um bom futebol, disputar a bola, e foi isso que fizemos. Criámos muitas oportunidades na primeira parte. Eles mudaram um pouco com os três defesas-centrais atrás, tal como nós. Mas controlámos tudo. Só deixámos eles criarem uma oportunidade com um remate à trave", atirou o internacional português, em declarações à 'Sky Sports', citadas pela 'BBC' no final da partida.

João Moutinho não tem dúvidas de que o Wolverhampton foi a equipa que mais mereceu a conquista dos três pontos esta tarde. "Meremos [a vitória] por tudo o que fizemos ao longo dos 90 minutos. Espero que consigamos continuar com este tipo de exibições", anotou, relatando de seguida o momento em que decidiu rematar à baliza de De Gea. "O Phil Jones cabeceou a bola. Eu tentei ver onde ela ia cair. Depois do meu primeiro toque eu pensei: 'Tenho de rematar'. É isto que eu preciso de fazer mais, de rematar. Foi um golo bonito."