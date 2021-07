Jonas: «Bruno Lage gosta de respirar futebol»

Bruno Lage prepara-se para iniciar a primeira época como treinador principal no estrangeiro. E para saber mais sobre o novo técnico do Wolverhampton, o jornal inglês 'BirminghamLive' pediu a Jonas para recordar a experiência com o português no Benfica.



"[Bruno Lage] é alguém que gosta de respirar futebol. A partir do momento em que assumiu o Benfica, as coisas começaram a seguir um caminho positivo. Desde o início, todos no clube perceberam que era um grande treinador e um grande ser humano. As mudanças positivas no clube tornaram-se visíveis e os resultados negativos transformaram-se em positivos", atirou o brasileiro, retirado desde 2019, precisamente quando Bruno Lage era treinador do Benfica.



Jonas acredita ainda que Bruno Lage vai ter sucesso no Wolverhampton. "Ele sempre nos disse que admirava muito o futebol inglês, o campeonato e a competitividade. O seu conhecimento da competição irá certamente beneficiá-lo para tornar-se bem sucedido e, juntamente com a experiência e qualidade que possui, pode aplicar no Wolverhampton um futebol semelhante ao que o Benfica jogava com ele", acrescentou o antigo jogador das águias.