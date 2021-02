Jonny renova contrato com o Wolverhampton

Jonny, que recentemente regressou à competição depois de longa ausência devido a lesão, renovou contrato com o Wolverhampton até 2025, anunciou o clube treinado por Nuno Espírito Santo.

O lateral esquerdo, de 26 anos, chegou ao emblema inglês em 2018/19, após ter feito a sua formação e início de carreira no Celta Vigo, e nas suas duas primeiras épocas no 'Wolves' foi um dos jogadores mais utilizados por Espírito Santo.

Jonny esteve a recuperar de uma grave lesão no joelho e só no último domingo fez o seu primeiro jogo oficial na atual temporada, ao atuar 45 minutos no empate caseiro com o Leicester City (0-0), para a Liga inglesa.

No Wolverhampton, o internacional espanhol é colega de equipa dos portugueses Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.