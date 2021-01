O 'The Sun' avança que Nuno Espírito Santo pode estar de saída do Wolverhampton, referindo ainda que Jorge Mendes já trabalha para arranjar clube para o técnico.





A notícia do jornal britânico refere ainda que o antigo internacional terá manifestado intenção de continuar a carreira em Inglaterra, avançado por outro lado que o empresário português terá feito contactos junto do Arsenal para render o espanhol Mikel Areta.NES, de 46 anos, cumpre a 4ª época no Wolves, que ocupa o 14º lugar da Premier League, estando há cinco jogos sem vencer nesta prova.