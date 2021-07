Está confirmado! José Sá é o novo guarda-redes do Wolverhampton, chegando ao clube inglês proveniente do Olympiacos para substituir Rui Patrício, que entretanto deixou o Molineux para rumar à Roma. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo emblema da Premier League, numa nota na qual revela que o guardião luso, de 28 anos, assinou um vínculo válido para as próximas cinco temporadas.





Ele aí está! @josesaoficial é o novo Lobo, para defender a baliza dos Wolves.



Bem-vindo! pic.twitter.com/Hzb1n3GfIl — Wolves Português (@WolvesPRT) July 15, 2021

José Sá mantém assim o número de portugueses no plantel às ordens de Bruno Lage, isto num mercado de transferências que já 'deu' Trincão ao conjunto inglês. Além deste duo, o Wolverhampton conta ainda com Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.