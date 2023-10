José Sá recorda vitória do Wolves ao City: «Sabemos que o normal é a gente perder, não é?»

José Sá deu uma entrevista exclusiva à ELEVEN na DAZN, que será transmitida na íntegra este sábado (dia 28), às 19h35, onde comentou a transferência de Matheus Nunes para o Manchester City, recordou a surpreendente vitória dos Wolves frente ao atual campeão inglês e ainda abordou a luta pela titularidade na baliza da Seleção Nacional portuguesa.O guarda-redes internacional luso sublinhou que o médio está "feliz" pela mudança para Manchester, demonstrando-lhe o seu apoio para o futuro da carreira. "Depois do jogo com o City, tivemos todos ali à conversa - ele até nos trouxe camisolas - e, como é óbvio, ele está feliz… E nós só temos que o apoiar e ficar felizes por ele", começou por dizer."Muito feliz também, porque nós vínhamos de um empate com o Luton (0-0), que também precisávamos de ganhar, porque sabíamos que a seguir íamos jogar contra o City e, teoricamente, sabemos que o normal é a gente perder - não é?... Não é que fôssemos perder, mas era o que as pessoas esperam. Então, nós sabíamos que tínhamos de ganhar contra o Luton, mas empatámos, e então, óbvio que essa vitória contra o City foi incrível, foi muito boa e acho que a malta merecia também porque trabalhou muito bem, tem trabalhado muito bem. Para mim, foi a primeira vez que eu ganhei ao City. Claro que fico feliz, não é? Mas pronto, foi uma vitória"."Vamos ver! Isso é o treinador que decide… Eu estou lá para trabalhar e para ajudar. Se ele achar que eu mereço jogar, eu jogo. Se não, os que estão lá - tanto eu, como o Rui (Patrício) e o Diogo (Costa) -, estamos todos em boa forma - se não, não estávamos lá, mesmo os que não são chamados. Portugal tem muita qualidade", terminou.