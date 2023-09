José Sá renova com o Wolverhampton

View this post on Instagram A post shared by Wolves (@wolves)

O Wolverhampton anunciou esta sexta-feira que o guarda-redes José Sá renovou com o clube até 2027, com mais um ano de opção."O José Sá merece. Tem sido um jogador muito importante para nós e um líder fora do campo. Está sempre a melhorar. É uma recompensa pelo seu trabalho árduo, mas também mostra a sua importância para nós", começou por dizer Matt Hobbs, diretor desportivo do Wolverhampton em declarações aos meios oficiais do clube. "Ele sabe o que pretendemos fazer nas próximas épocas, por isso ficou entusiasmado. Ele é um vencedor. É alguém que assume as responsabilidads".José Sá chegou a Inglaterra no verão de 2021 depois de ter estado três épocas no Olympiacos e tem sido desde então o titular indiscutível dos lobos, contabilizando 82 jogos com a camisola do clube inglês.