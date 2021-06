Leicester 'apadrinha' estreia de Bruno Lage pelo Wolverhampton na Premier League

O treinador português Bruno Lage estreia-se no comando do Wolverhampton em casa do Leicester, numa primeira jornada da Liga inglesa de futebol em que o campeão Manchester City visita o Tottenham, informou esta quarta-feira a Premier League.

O calendário das 38 jornadas foi divulgado esta manhã e a primeira ronda, agendada para 14 de agosto, conta também com a receção do Manchester United ao Leeds United e a deslocação do Liverpool ao terreno do promovido Norwich.

Brentford e Watford, que também subiram ao primeiro escalão do futebol inglês, recebem o Arsenal e o Aston Villa, respetivamente, numa época em que a Premier League espera voltar a ter os estádios cheios, depois das limitações impostas pela pandemia da covid-19.



Calendário da 1.ª jornada:



Brentford-Arsenal

Burnley-Brighton

Chelsea-Crystal Palace

Everton-Southampton

Leicester-Wolves

Man. Utd-Leeds

Newcastle-West Ham

Norwich-Liverpool

Tottenham-Man. City

Watford-Aston Villa