Lopetegui 'anuncia' saída de João Moutinho do Wolverhampton: «Teve épocas fantásticas aqui»

Julen Lopetegui revelou este sábado que João Moutinho deverá deixar o Wolverhampton no final da época. Na antevisão ao jogo da 38.ª e última jornada da Premier League diante do Arsenal, o técnico espanhol foi confrontado com o facto de o médio português ter ficado fora da convocatória para o encontro em Londres e não se alongou muito na resposta."É uma boa decisão para ele. Esta é uma boa forma de te responder", começou por referir Lopetegui, acrescentando: "João Moutinho termina contrato e teve épocas fantásticas aqui. É um jogador realmente muito bom, que teve uma carreira fantástica. Ele pode continuar a jogar, porque está em forma e trabalha arduamente todos os dias. Compete muito bem."Lopetegui deixou, ainda assim, uma confirmação oficial sobre o futuro do jogador, de 36 anos, para o próprio ou para o clube inglês. "Acho melhor o clube ou o jogador confirmar o seu futuro e não eu em conferência de imprensa. Para o respeitar e ao clube é o melhor", frisou o ex-treinador do FC Porto, que disse ainda "esperar que Raúl Jimenez continue na próxima época", visto ter contrato com o Wolverhampton.