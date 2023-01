Lopetegui: «Celebramos durante duas horas, temos um bom jantar e depois focamo-nos no próximo jogo»

Julen Lopetegui mostrou-se satisfeito pelo triunfo (1-0) do Wolverhampton sobre o West Ham, que permitiu aos lobos saírem dos lugares de despromoção da Premier League. "São três pontos importantes, mas neste momento temos de continuar assim. Quero destacar o espírito de luta e a personalidade que os meus jogadores tiveram. É também o nosso primeiro jogo sem sofrer golos. Temos de continuar assim porque ainda há muito trabalhar para fazer", afirmou o técnico espanhol, em declarações à 'BBC Sport'





"É sempre muito importante marcar, independentemente do tempo. Na primeira parte controlámos o jogo com bola mas não foi fácil marcar. Tivemos três cruzamentos perigosos, mas na segunda parte marcámos na primeira oportunidade que tivemos. Depois, conseguimos ganhar muitas segundas bolas. Estávamos um pouco cansados depois do jogo contra o Nottingham Forest, mas conseguimos os três pontos e a vitória.""Penso que ainda temos muito para fazer no futuro. Continua a ser uma tarefa difícil e temos de estar focados no futuro. Celebramos durante duas horas, temos um bom jantar e depois focamos no próximo jogo. É sempre importante estarmos fora da zona de despromoção, mas mais importante ainda será a classificação depois do último jogo. Até lá não iremos olhar para a tabela", terminou.