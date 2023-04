Lopetegui dá a receita para superar Crystal Palace

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Wolverhampton tem esta noite (19h45) no Molineux um importante jogo na luta pela permanência, diante do Crystal Palace. Dirigida por Julen Lopetegui, a armada portuguesa do Wolves encontra-se 6 pontos acima da zona de despromoção, aqui chegando depois da derrota (1-2) em Leicester. “O mais difícil é aquilo que ainda temos de fazer até ao final da Premier. Temos que nos manter focados. A energia e o apoio dos fãs serão essenciais”, advoga o treinador espanhol.