Julen Lopetegui prepara-se para ser o novo treinador do Wolverhampton, garante a imprensa britânica e espanhola. Despedido do Sevilha há cerca de um mês, o técnico espanhol tinha recusado a proposta do clube inglês, mas voltou atrás e deverá mesmo rumar à Premier League.