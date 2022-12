Lopetegui já informou Wolverhampton de que pretende seis reforços em janeiro

Julen Lopetegui assumiu o comando técnico do Wolverhampton a 14 de novembro, mas, apesar de ainda não se ter estreado oficialmente, já olhou para o plantel e informou o clube inglês de que precisa de seis reforços em janeiro, de acordo com a 'BBC Sport'.O antigo treinador do FC Porto pretende reforçar o centro da defesa, o meio-campo e o ataque. A mesma fonte dá ainda conta de que, apesar de não se esperar que os reforços entrem diretamente na equipa, o objetivo passa por ter, pelo menos, três desses jogadores assegurados aquando da abertura da janela de transferências a 1 de janeiro.Matheus Cunha, do Atlético Madrid, Javi Sánchez e Ivan Fresneda, ambos do Real Valladolid, são os nomes já referenciados pelo clube que conta com dez portugueses no plantel.