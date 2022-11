Lopetegui quer reforçar ataque do Wolverhampton e pede regresso da Fábio Silva

Julen Lopetegui assumiu o comando técnico do Wolverhampton e rapidamente percebeu que a equipa precisa de marcar mais. Os wolves - penúltimos na tabela classificativa - são a equipa com menos golos marcados na Premier League - apenas oito, em 14 jogos - e o técnico espanhol definiu como prioridade o reforço do ataque. Por isso, segudo o portal 'The Athletic' quer o regresso de Fábio Silva a Inglaterra.O jovem avançado português, de 20 anos, está emprestado pelo Wolverhampton ao Anderlecht e tem mostrado pontaria afinada. Esta época já marcou 9 golos e fez três assistências, números que Lopetegui considera interessantes.O contrato de Fábio Silva não contempla a opção de regresso mas, segundo o 'The Athletic', os wolves podiam negociar com o clube belga o fim do empréstimo.