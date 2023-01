Lopetegui: «Vimos as imagens e não há fora de jogo nenhum, lamento. É impossível»

Após o final do encontro diante do Liverpool , que acabou em polémica por conta do golo anulado a Toti Gomes nos 10 derradeiros minutos, Julen Lopetegui e Rúben Neves foram pedir satisfações ao árbitro, precisamente por estarem em desacordo com a decisão do juiz. À ITV, o espanhol explicou o que aconteceu nessa conversa e deu a sua visão dos factos ocorridos em campo."Foi apenas para falar dos dois golos. O fora de jogo que tivemos. Vimos as imagens e não há fora de jogo nenhum, lamento. É impossível. Alguém lhe disse que era fora de jogo, mas vimos as imagens e não existe. A decisão é errada. Cometo erros todos os dias e eles às vezes também. Hoje temos a ajuda do VAR e é uma pena, porque, lamento, não é fora de jogo", declarou o técnico, à ITV.Já sobre o golo de Salah, esse validado apesar do egípcio surgir em fora de jogo no momento passe de Gakpo: "É a mesma coisa em todas as ligas. A minha opinião é que temos de falar com os árbitros sobre estas situações. Um jogo tira proveito da sua posição, o Mohamed Salah está em fora de jogo antes do Toti tocar a bola, por isso teve uma vantagem. O Toti, claro, só vai à bola por causa do jogador em fora de jogo. O árbitro ouvi-nos, foi bastante cordial, mas agora já aconteceu. Temos de aceitar. É uma pena, porque merecíamos ter ganho contra uma fantástica equipa como o Liverpool."