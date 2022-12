Magia portuguesa no Boxing Day: Podence marca após grande passe de Moutinho

MADE IN TUGA A bola do Moutinho para o Podence



@premierleague | @Everton 1 x 1 @Wolves



O Wolverhampton entrou a perder diante do Everton , mas ainda antes da meia hora chegou ao empate, mercê de um golo 'made in Portugal' com magia à mistura. Daniel Podence foi o autor do tiro certeiro, mas aquele passe de João Moutinho...