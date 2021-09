«Mas pelo menos o Jiménez quer jogar por nós»: o comentário dos Wolves que já se tornou viral

As redes sociais incendiaram-se esta terça-feira com uma resposta da página oficial do 'TikTok' do Wolverhampton a um comentário de um fã de Harry Kane.





No último vídeo publicado no perfil da equipa atualmente orientada pelo português Bruno Lage, um adepto inglês comentou "Harry Kane > Jiménez", ou seja, "Harry Kane é melhor que Jiménez". Esta apreciação não demorou a ter uma resposta por parte do próprio clube, que aproveitou a ocasião para recordar uma das maiores 'novelas' da última janela de mercado de transferências, a possível saída do internacional inglês do Tottenham para o Manchester City. A mudança do avançado acabou por não concretizar-se, mas não ficou esquecida a forma como todo este processo se desenvolveu durante o último verão."Pelo menos o Jiménez quer jogar por nós", escreveu a página oficial dos Wolves em resposta ao comentário do fã de Harry Kane.