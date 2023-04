Matheus Nunes ainda espantado com o golaço ao Chelsea: «Naquele momento só pensei em rematar»

Matheus Nunes ainda está espantado com o grande golo que marcou no triunfo (1-0) do Wolverhampton sobre o Chelsea. "Naquele momento só pensei em rematar. Nada mais! Felizmente, a bola entrou...", refere o médio de 24 anos contratado em agosto ao Sporting.

O fantástico disparo do internacional português continua na cabeça dos fãs do Wolves e... de diversos profissionais de futebol. "Que golaço, irmão!", afirma Bruno Fernandes, sendo essa também a opinião de Nuno Mendes. "Que jogador!", frisa Pedro Porro, enquanto Daniel Podence atira: "A descrição mais provável será... Golo do Ano?" A opinião mais engraçada, essa, talvez seja a de Pote. "Só precisavas de falar comigo!", graceja o jogador do Sporting, aludindo ao fabuloso golo que apontou ao Arsenal na Liga Europa.

Palmilha perdida

Matheus Nunes está obviamente nas nuvens... mesmo tendo perdido uma palmilha que utiliza nas chuteiras. "Fizemos um treino aberto esta semana e houve um jovem adepto que me pediu uma bota. Só me lembrei que tenho palmilhas personalizadas depois de lhe ter dado a chuteira. O roupeiro andou depois a tentar ver a quem eu a tinha dado, pois não tenho outra palmilha", conta o luso.