Matheus Nunes despenalizado após receber três jogos de castigo

A FA anunciou esta terça-feira a despenalização de Matheus Nunes, na sequência de uma suspensão inicial por três jogos de que tinha sido alvo por ter sido expulso no encontro de sábado com o Leeds. O Wolves protestou essa mesma sanção, por entender que era exagerada e esta tarde chegou a confirmação."Nunes estará disponível nos próximos três jogos do Wolverhampton, depois do protesto por suspensão incorreta ter sido bem sucedido", podia ler-se na nota da FA.Após o encontro, refira-se, Julen Lopetegui tinha abordado a situação e dado a entender que haveria protesto. "Não é para cartão vermelho. Ele estava a reclamar com o árbitro auxiliar".