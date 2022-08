Matheus Nunes e os primeiros dias de Wolves: «É como estar em Portugal»

Em estreia na Premier League, Matheus Nunes assumiu ter tido boas sensações no primeiro jogo pelo Wolverhampton, lamentando apenas o resultado diante do Tottenham "Tive boas sensações, foi bom fazer a minha estreia, já estava ansioso. A atmosfera foi como esperava, o resultado não foi o melhor. Podíamos ter conseguido melhor, mas temos de continuar. Na primeira parte tivemos mais oportunidades, na segunda foi mais equilibrado. No final eles criaram mais perigo, mas porque nós arriscámos. O resultado é o que é", disse o brasileiro, à BT Sport.Em relação aos primeiros dias no Wolves, Matheus Nunes diz que tudo correu bem: "Fizeram-me sentir bem acolhido, é como estar em Portugal. Porque tenho imensos colegas portugueses. Sabe muito bem", assumiu.Apesar de ainda não ter qualquer vitória (em três jogos tem 1 ponto), o ex-Sporting vê um Wolverhampton com capacidade para fazer uma boa temporada. "Temos muito campeonato pela frente. Este foi o terceiro jogo, temos muito para jogar ainda", concluiu.