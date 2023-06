Matheus Nunes elogia Lopetegui

A temporada de estreia de Matheus Nunes na Premier League não foi fácil. E, na hora da balanço, o médio do Wolves não tem dúvidas em salientar o papel de Julen Lopetegui na recuperação da equipa que permitiu a permanência na elite."Ele tem uma forma mais agressiva de trabalhar. É mais incisivo naquilo que ele quer, é mais intenso na maneira dele de viver o dia-a-dia e acho que isso fazia-nos falta no momento em que ele chegou, porque acho que a nossa equipa estava um pouco perdida… Diria até quebrada", disse o ex-Sporting à Eleven Sports, acrescentando: "As peças não se encaixavam. E ele, com a maneira intensa de viver, meio que foi colocando isso na nossa cabeça. Nós estávamos em último lugar quando ele chegou, e, aos poucos, fomos melhorando. Acho que isso está à vista de toda a gente".