Matheus Nunes: «Espero um dia voltar ao Sporting»

Matheus Nunes contou numa entrevista à 'Eleven Sports' que viveu bons momentos aquando da sua passagem pelo Sporting e admitiu que espera um dia regressar a Alvalade."Foram momentos maravilhosos e nunca mais vou esquecer. O Sporting vai ser sempre a minha primeira casa em Portugal e espero um dia poder voltar", reconheceu o internacional português, que no verão do ano passado mudou-se para o Wolverhampton.Matheus Nunes recorda que pediu "a bênção" a Bruno Fernandes para vestir a camisola 8 no Sporting: "Eu gostava muito do Bruno quando ele estava no Sporting, via os jogos muito por causa dele e por causa do Wendel, são jogadores que admirava muito. Depois, quando comecei a jogar no Sporting lembro-me, e já disse isto em várias entrevistas, que lhe pedi a bênção para jogar com a camisola 8, que era dele. Depois, quando fui à Seleção também foi muito fácil, é uma pessoa muito fácil de lidar, é muito brincalhão, está sempre a fazer parvoíces. Acho que vou levar a amizade dele para sempre."O médio contou como Bruno Lage, então treinador dos wolves, intercedeu para que a sua ida para Inglaterra acontecesse. "O Bruno já falava há algum tempo com o meu padrinho, a dizer que queria muito que eu viesse, mandava sempre mensagens... e os meus colegas da Seleção falavam comigo. Entretanto, estive de férias no Algarve e apanhei lá jogadores dos wolves, porque eles estavam a estagiar lá, e, mais uma vez, diziam-me para vir para cá. Acho que eles também tiveram um papel importante."