Matheus Nunes marca golaço ao Chelsea e Pote atira: «Só precisavas de falar comigo»

Matheus Nunes foi a grande figura da vitória deste sábado do Wolverhampton diante do Chelsea (1-0) . O internacional português apontou o único golo da partida (e que golo!) e, após o apito final, recorreu às redes sociais para destacar o momento e o triunfo da sua equipa, numa publicação onde, inevitavelmente, recebeu vários comentários de companheiros de seleção e de ex-colegas no Sporting, entre os quais... Pote."Há momentos que não se conseguem descrever em palavras. Faltam oito finais", escreveu Matheus Nunes, que não tardou em receber centenas de respostas."Que golaço irmão!", comentou Bruno Fernandes, opinião reiterada por Nuno Mendes. "Que jogador", atirou Pedro Porro. "Descrição mais provável será golo do ano?", observou Podence, companheiro do internacional português no Wolverhampton.Já Pote, que recentemente no Arsenal-Sporting marcou um golaço que deu a volta ao mundo , não perdeu a oportunidade: "Só precisavas de falar comigo!", referiu.