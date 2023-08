Matheus Nunes recusa treinar e força saída para o Man. City, avança o 'The Athletic'

O portal 'The Athletic' avança esta segunda-feira que Matheus Nunes deixou de treinar com os companheiros de equipa no Wolverhampton e informou o clube que quer assinar pelo Manchester City.Os wolves já recusaram uma proposta de 55 milhões do City pelo internacional português, por considerarem o valor insuficiente, tendo em conta o valor do jogador.Nunes, de 25 anos, incorre agora em medidas disciplinares internas e o Wolverhampton pretende tê-lo de novo na equipa quando fechar o mercado, a não ser que o City apareça com uma proposta superior.Guardiola - que chegou a considerar Matheus Nunes como "o melhor do Mundo" na sua posição, quando o City mediu forças com o Sporting, no ano passado - procura um jogador para colmatar a ausência de Kevin De Bruyne, que sofreu uma lesão muscular e deverá necessitar de quatro meses para recuperar.O treinador catalão tinha inicialmente colocado os olhos em Lucas Paquetá, mas o facto de o brasileiro do West Ham se ter envolvido num escândalo de apostas arrefeceu o interesse dos citizens, que agora olham para Matheus Nunes.