Matheus Nunes sobre Lopetegui: «É muito intenso na forma com que trabalha»

Matheus Nunes, médio do Wolverhampton, concedeu uma entrevista aos órgãos oficiais do clube onde refletiu sobre a sua primeira temporada ao serviço dos Wolves."Foi uma época de aprendizagem. A nossa equipa está repleta de qualidade, mas não mostrámos isso. Quero mostrar que ando a trabalhar e tenho a certeza que na próxima época vão ver o melhor de mim!", atirou o internacional português.Ainda no mesmo momento, Matheus teceu elogios a Julen Lopetegui, que ingressou no Wolverhampton em outubro, dizendo que o treinador espanhol é "muito intenso na forma com que trabalha"."Depois da chegada de Lopetegui, mudámos a forma com que lidávamos com cada jogo e isso foi uma mudança importante. Ele é muito intenso na forma com que trabalha e quer mais. É muito seguro das suas ideias e quer que trabalhemos juntos", frizou.