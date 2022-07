O último particular do Sporting, hoje (18h45), diante do Wolverhampton, no Estádio do Algarve, vai permitir o reencontro de dois ex-leões, que saíram do clube de forma conturbada: João Moutinho trocou Alvalade pelo Dragão, em 2010; e Podence rescindiu unilateralmente, em 2018. Ambos devem ser titulares.