Moutinho está aí para as curvas e Wolves equaciona propor-lhe a renovação

João Moutinho finaliza contrato em 2022, mas o Wolverhampton equaciona propor-lhe a renovação do vínculo por mais uma época... pelo menos. Apesar de ter 35 anos, o médio mantém uma regularidade fora do comum e Bruno Lage, técnico do Wolves, não vê qualquer obstáculo à sua continuidade.

"Celebrou o 35.º aniversário há pouco mais de uma semana [8 de setembro] e disse-me, na altura, que se sentia como se tivesse 28. Estou muito contente com ele, pois trabalha bem diariamente. Relativamente a este género de jogadores não se pode pensar em termos de idade. Há que olhar para aquilo que fazem em campo. [O futuro] depende dele. Se quiser continuar a jogar... Quando uma pessoa gosta daquilo que faz não pensa no futuro. Vejo-o todos os dias muitíssimo motivado. Falo com ele da mesma forma como falo com um tipo de 18 anos. Vejo-o com vontade de melhorar", diz Bruno Lage.

O camisola 28 deve ser hoje titular no jogo com o Brentford, respeitante à 5.ª jornada da Premier. O duelo, esse, afigura-se difícil para o Wolves. "Temos que estar no nosso melhor, pois o rival é forte e competitivo. Temos tudo para fazer um grande jogo", frisa Bruno Lage, desvalorizando o facto de Raúl Jiménez não ter ainda qualquer golo em 2021/22: "Há jogadores que começam a duvidar deles próprios quando não conseguem marcar. O Raúl tem muita experiência e não se deixa afetar. Daí eu não estar muito preocupado. Ele ajuda-nos, pressiona, corre, cria ocasiões. O golo há de chegar!"