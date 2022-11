«Moutinho ficará desapontado com a ida de Cristiano Ronaldo ao Mundial com aquela idade»

Steven Davis, treinador interino do Wolverhampton, reagiu esta sexta-feira à ausência de João Moutinho da convocatória da Seleção Nacional para o Mundial'2022, sublinhando que o experiente médio ficará "desapontado" pelo facto de não constar nos eleitos do selecionador nacional, ao contrário de Cristiano Ronaldo.

"Não falei com ele sobre isso, está muito focado no plano de jogo de amanhã contra o Arsenal. É muito profissional e sabe que isso é importante para ele. Tenho a certeza de que irá refletir sobre não ter sido convocado e ficará desapontado com a ida de [Cristiano]Ronaldo com aquela idade. O treinador tem de pensar no equilíbrio do plantel, é importante para qualquer treinador, então talvez isso tenha pesado na decisão", começou por dizer Steven Davis.

Já sobre a chamada de José Sá, o treinador interino dos Wolves mostrou-se "satisfeito", assumindo que o guarda-redes português "fez o suficiente para ser chamado". "Fiquei satisfeito porque ele está convocado. Teve uma temporada fantástica na época passada e fez algumas defesas fantásticas nesta temporada. Fez o suficiente para ser chamado. Estamos muito satisfeitos por ele", terminou.