Vera Ribeiro, a mulher de Rui Patrício, recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido, deixando uma mensagem de esperança aos amigos e seguidores.





Enorme susto com Rui Patrício no Wolverhampton-Liverpool



"Obrigado por todas as mensagens, apoio e amor que estamos a receber. Não tenho palavras! O Rui está bem e vai recuperar rápido", escreveu a psicóloga numa storie do Instagram.Recorde-se que Rui Patrício chocou violentamente com o colega de equipa, Conor Coady, durante o jogo do Wolverhampton com o Liverpool.