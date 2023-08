Nélson Semedo admite que saída de Lopetegui causou surpresa: «Estava à espera de jogadores...»

Nélson Semedo revela ter ficado surpreendido pela saída de Julen Lopetegui do Wolves em cima do arranque do campeonato. "Fizemos um grande jogo contra o Rennes e depois ele dá-nos uns dias de folga. Depois temos treino marcado para as 18h e passa para as 19h. Notamos que há alguma coisa de errado. Depois haviam notícias a circular que ele estava à espera de jogadores, não conseguiu trazer os jogadores. Eu acho que toda a gente foi apanhada de surpresa", disse o defesa direito dos lobos em entrevista à 'ELEVEN'.





Nélson Semedo abordou também a saída de Rúben Neves para o Al Hilal. "Pensava que ele não vinha ao meu casamento porque vi o 'post' dele a assinar. Foi uma surpresa , porque esperávamos que ele fosse para outro sítio", admitiu o lateral de 29 anos.