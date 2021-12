Nélson Semedo, o exemplo do Benfica, o "carisma diferente" de Amorim e o futebol de Lage

Nélson Semedo está a cumprir a segunda temporada ao serviço dos ingleses do Wolverhampton, mas continua a acompanhar o Benfica e o futebol português. Em entrevista à Sport TV, o internacional português admitiu que, na sua opinião, a desvantagem dos encarnados para os outros dois rivais no campeonato não é preocupante, numa competição que ainda está em aberto."[A derrota do Benfica no dérbi] são jogos que acontecem, há que dar mérito ao Sporting, porque esteve muito bem. Nós já tivemos no lugar deles, de termos perdido 3-0, num ano em que Jorge Jesus era treinador do Sporting ainda, e depois conseguimos dar a volta. Por isso, o campeonato está mais do que em aberto e acreditem que há-de correr tudo bem", frisou Nélson Semedo, que se cruzou com Rúben Amorim no Benfica quando o agora técnico do Sporting jogava de águia ao peito."Cheguei a treinar com ele na equipa principal. Não estou surpreendido [com o sucesso], porque conheço pessoas que são próximas dele e me falam muito bem dele. Vimos o trabalho espetacular que fez no Sp. Braga. No treino não me consegui aperceber muito porque, nas poucas vezes em que fui, ele era um jogador alegre e que trazia alegria ao grupo. Também jé se viu que tem um carisma diferente como treinador e que tem feito um ótimo trabalho", afirmou o lateral-direito, que deixou também elogios a Bruno Lage e ao futebol implementado pelo antigo treinador dos encarnados."O míster Bruno [Lage] trouxe um futebol diferente, com mais bola, ofensivo e mais atrativo. Na minha opinião um futebol ao qual estou mais habituado, porque estive no Benfica, em que estava acostumado a ter bola e no Barcelona também. Por isso, é um futebol com o qual me identifico e que gosto bastante. Penso que foi uma coisa muito boa que ele implementou", assegurou.Na semana passada, o Wolves visitou o terreno do Manchester City, num jogo de reencontros entre jogadores portugueses."É sempre bom reencontrá-los [João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva] aqui na Premier League. Foi ótimo. Depois do jogo há aquele ambiente de amizade, tal como com todos os jogadores, com o Ederson. Mesmo o Raul [Jímenez] que esteve lá dentro, se estivesse cá fora partilhávamos bons momentos e é sempre bom rever os amigos", realçou, antes de abordar o percurso de outros laterais portugueses na Premier League."Graças a Deus temos muito bons jogadores nas suas posições. O Ricardo Pereira, o João Cancelo que está a fazer um ano espetacular, o Diogo Dalot que está bem também. O Nuno Tavares. Temos outros jogadores que estão nos sub-21 e têm vindo a crescer bastante. O João Mário, do FC Porto, que tem feito um ano muito bom. Temos muito bons jogadores nestas posições e para nós Portugal é muito bom. Claro que o míster [Fernando Santos] vai ter uma dor de cabeça grande mas isso é bom porque significa que temos muita qualidade", destacou.Já sobre a adaptação ao Wolverhampton, Semedo foi taxativo. "No ano passado adaptei-me, não consegui foi afirmar-me, mas a adaptação foi boa. Receberam-me muto bem. Este ano tem corrido muito melhor e espero que corra melhor ainda. Estou a trabalhar para isso e tentar ajudar o Wolves da maneira que poder", apontou.Nélson Semedo recordou ainda a festa do seu 28.º aniversário, a 16 de novembro último, na qual foi surpreendido com a temática inspirada na série sul-coreana 'Squid Game'."Para ser sincero não tive essa ideia. A minha mulher, Marlene, é que teve a ideia. Antes de chegar ao hotel íamos fazer o aniversário a pensar que era o da mulher do Rúben Neves. Vi alguns jogadores a passar com o fato verde e disse à Marlene que não me tinha dito que era para vir de verde. Depois entrei na sala e começaram a filmar-me e eu a pensar que me estavam a gravar por não ter ido vestido como eles, mas era para mim a festa e foi espetacular. Não foi com pistolas, mas foi um dia divertido mesmo para as crianças e penso que é importante termos esse ambiente no grupo", concluiu.