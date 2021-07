Nélson Semedo sobre Bruno Lage: «Disseram-me coisas muito positivas a seu respeito»

Nélson Semedo entrou apenas na segunda parte do Wolverhampton-Betis, mas ainda foi a tempo de assistir Cutrone para o único golo da formação inglesa.





Em declarações no final da partida, o lateral-direito português detalhou como têm sido os primeiros dias sob o comando de Bruno Lage, como tem decorrido o estágio em Marbella e ainda teceu um pequeno comentário às estreias do compatriota José Sá e do colombiano Yerson Mosquera."Foi bom. Tenho trabalhado com a equipa desde quarta-feira. Tenho tido boas sensações. Estou a tentar corresponder às ideias do treinador [Bruno Lage] e penso que foi um bom jogo para nós. Estes jogos são muito importantes. Temos um novo treinador, o Bruno, e estamos a tentar compreender as suas ideias e a sua forma de jogar. Temos treinado no duro. É sempre bom haver jogos destes para podemos colocar em prática aquilo que damos nos treinos."

Primeiras impressões sobre Bruno Lage

"Tem sido muito bom. Alguns jogadores que conheço e amigos meus disseram-me coisas muito positivas a seu respeito e até agora tem sido muito bom."

Assistência para o golo de Cutrone

"Esperemos que sim [que faça assistências mais durante a temporada]. Vamos trabalhar para isso. Tentar melhorar cada vez mais. Esperemos que tenha mais oportunidades como esta."

Estágio em Marbella

"Têm sido dias muito quentes. Já não estamos no período de férias e é sempre bom termos outros jogadores para podermos treinar e melhorarmos fisicamente."

Estreias de José Sá e Yerson Mosquera

"São dois bons jogadores. Vieram para ajudar-nos e nós vamos tentar ajudá-los ao máximo e fazer com que se sintam em casa", terminou.