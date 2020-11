Para lá da vitória histórica diante do Arsenal, para Nuno Espírito Santo o mais importante após o encontro com os gunners foi mesmo perceber a situação clínica de Raúl Jiménez. Substituído logo nos instantes iniciais, devido a um violento choque com David Luiz, o mexicano pregou um valente susto a todos, a começar pelo seu técnico.





"O Raúl Jiménez está a fazer exames agora, mas está consciente. Está bem dentro da gravidade da situação. Quando começas a ouvir falar em 'alerta vermelho' percebes que é grave. Foi um mau momento para toda a gente, para ambas as equipas e todos os jogadores. Desejamos que fique bem. Vês o pânico no olhar das equipas médicas e começas a pensar 'como é que ele está?' Estávamos preocupados. Ele já fala, está consciente. Está a fazer um exame e depois temos de ter um tratamento correto. Mas está em boas mãos", disse, à Sky Sports.