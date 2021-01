Nuno e o golaço de Vitinha: «Quando eu era guarda-redes já era difícil... agora é pior»

Nuno Espírito Santo analisou pragmaticamente a vitória do Wolverhampton em casa do Chorley (0-1), que garantiu a passagem aos oitavos de final da Taça de Inglaterra, e felicitou Vitinha, autor do único golo da partida.





"Uma vitória é uma vitória, mas creio que nenhum de nós pode estar contente com a exibição. O golo é bonito, que remate fantástico! É bom para o Vitinha e para o clube. Ele é um jovem com talento, mas que ainda se está a adaptar ao futebol inglês. Muitas coisas no seu estilo têm de ser adaptadas, pois aqui tem menos bola e tem de decidir melhor. Mas estou feliz por ele. Quanto ao golo, não creio que o guarda-redes tenha falhado. Se já era difícil quando eu era guarda-redes, agora ainda é pior por causa das bolas. Esta é cada vez mais leve, tornando-se mais difícil de ser travada", afirmou o treinador português, de 46 anos.